الاحتلال يختطف 3 شبان في كوبر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اختطفت قوة خاصة في جيش الاحتلال ثلاثة مواطنين من بلدة كوبر، شمال مدينة رام الله، بعد ظهر اليوم الخميس.

ونقلت وكالة "وفا" عن مصادر محلية قولها، إن قوة إسرائيلية خاصة اقتحمت البلدة واختطفت الأشقاء الثلاثة، قسم ونسيم وأصيل البرغوثي، بعد مداهمة منزلهم والعبث بمحتوياته.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عباد وجدي البرغوثي فجر اليوم الخميس، خلال اقتحامها البلدة.

إلى ذلك، أقدمت مجموعة شبان في القرية على إحراق كاميرات قالوا إنها أجهزة تجسس إسرائيلية زرعت في مقبرة القرية.

وبحسب شهود، فإن الكاميرات أخفيت في المقبرة وكانت موصولة بجهاز إرسال داخل كتلة خرسانية.