إدارة مطار النجف الأشرف الدولي تؤكد استمرارية الرحلات لتوديع واستقبال المسافرين

ويذكر ان بغداد وعدد من المحافظات تشهد حظر للتجوال، كما قطعت شبكة الإنترنت وحجبت شبكات التواصل الاجتماعي في بعض المناطق.

وذلك بعد ان اعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عن فرض حظر التجول في الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي اليوم، ويستمر حتى إشعار آخر.



وجاء قرار عبد المهدي انسجاماً مع بيان اجتماع القيادات السياسية في قصر السلام، ومن اجل المحافظة على النظام العام والامن الداخلي والعام والغرض حماية المتظاهرين من بعض المندسين الذين ارتكبو ا عددا من الاعتداءات على القوات الامنية وعلى الاملاك العامة والخاصة ولغرض العمل على انسيابية مراسم زيارة الاربعينية الامام الحسين علية السلام.

ويشار ان القوات الامنية ستسمح لحركة المواطنين بالقوانين المسافرون من والى مطار بغداد الدولي، عجلات الاسعاف والحالات المرضية التي تتطلب العلاج العاجل، العاملون في الدوائر الخدمية كالمستشفيات ودوائر الكهرباء والاسالة ومضخات المجاري وغيرها، عربات زوار اربعينية الامام الحسين علية السلام في طريقها من المحافظات الاخرى غير بغداد الى كربلاء المقدسة.



وكان مجلس محافظة بغداد قرر أيضا تعطيل العمل اليوم الخميس في كل الدوائر التابعة له، بينما قررت السلطات العراقية، مساء الأربعاء، إعادة إغلاق المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وخرج المئات من المتظاهرين منذ يوم الثلاثاء، في عدد من محافظات البلاد، فيما أصيب العشرات منهم نتيجة مواجهات مع القوات الامنية.