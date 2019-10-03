تخصيص ارقام لتواصل ممثلي المتظاهرين السلميين مع عبد المهدي

أعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، عن تخصيص ارقام لتواصل ممثلي المتظاهرين السلميين مع رئيس الوزراء.

وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "عبد المهدي يتابع الاتصالات المستمرة بممثلين عن المتظاهرين السلميين للنظر بالطلبات المشروعة وصولا الى ما يبلي تطلعات شعبنا وفئة الشباب منهم خاصة والعودة الى الحياة الطبيعية والتهيؤ للقاء بهم".

وتابع انه "تم تحديد الارقام التالية للتواصل (الخط الساخن ٥٦٠٠) و(٠٧٨٠٩١٤١٨٨٩) و(٠٧٧٣٤٩٧٨٠٠٩)".