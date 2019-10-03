باريس تطالب بالإفراج الفوري عن باحثة فرنسية معتقلة لدى إيران‎

طالبت فرنسا، الخميس، إيران بالإفراج الفوري عن فريبا عادل خواه التي تحمل الجنسيتين الفرنسية والإيرانية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول للصحفيين: "يتعين أن تتسم السلطات الإيرانية في تلك القضية بالشفافية إضافة لكل القضايا المتعلقة باعتقال أجانب في إيران".

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وفي يوليو/تموز الماضي داهمت عناصر جهاز استخبارات مليشيا الحرس الثوري منزل الباحثة الفرنسية في إيران، في حين لم تعلن أي سلطات تفاصيل عن طبيعة الاتهامات الموجهة إليها.

وينحصر مجال أبحاث الأكاديمية الفرنسية المعتقلة في تناول قضايا النساء والفعاليات الاجتماعية داخل إيران وأفغانستان، حيث تحدثت في مجالات مختلفة؛ أبرزها السياسة والاقتصاد على هامش حضورها لقاءات في طهران.

ولدى فريبا عادل خواه عدد من المؤلفات الصادرة باسمها باللغة الفرنسية، مثل كتاب بعنوان "الحداثة في إيران"، وكتاب آخر صدر العام الماضي بعنوان "ألف وواحد حدود إيران: السفر والهوية".

وزادت السلطات الإيرانية في الآونة الأخيرة من حملتها إزاء التضييق على مزدوجي الجنسية داخل البلاد، بزعم تورطهم في التجسس لصالح أجهزة استخبارات أجنبية، وهو الأمر الذي أثار مشكلات بين حكومة طهران مع بلدان يقيم بها هؤلاء الأشخاص.