إعلامي جزائري شهير يترشح لانتخابات الرئاسة

أعلن الإعلامي والشاعر الجزائري سليمان بخليلي سحب استمارات الترشح لانتخابات الرئاسة، التي ستجرى في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وعقب خروجه من مقر اللجنة المستقلة للانتخابات بالجزائر العاصمة، صرح "بخليلي" بأن بلاده "في حاجة إلى القلوب قبل العقول، وأول نقطة في برنامجه هي ترميم القلوب".

ونشر الإعلامي الجزائري في 28 سبتمبر/أيلول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثار الكثير من الجدل، تحدى فيه وزير الثقافة الجزائري الأسبق عز الدين ميهوبي الذي يشغل أيضا منصب أمين عام حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" بالنيابة، دون أن يذكره بالاسم.

وأشار بخليلي إلى أنه "إذا ترشح ميهوبي للانتخابات باسم حزبه فإنه سيكون مضطراً لطلب مساندة الجماهير لجمع التوقيعات اللازمة للترشح".

غير أنه تراجع عن تصريحه عقب سحبه استمارات الترشح، ونفى في تصريحات صحفية أن يكون المقصود بكلامه عز الدين ميهوبي، الذي كان بخليلي من أشد معارضيه لما كان وزيراً للثقافة لأسباب تبقى مجهولة.

وتعد هذه المرة الأولى التي تترشح فيها شخصية من الوسط الإعلامي لانتخابات الرئاسة في الجزائر، واهتمت بعض الصحف الجزائرية الصادرة الخميس بخبر ترشح سليمان بخليلي.





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وبدأ "بخليلي" مشواره الإعلامي في التلفزيون الجزائري الحكومي في ثمانينيات القرن الماضي، ثم أنشأ سنة 1994 شركة إنتاج إعلامي، وعمل مراسلاً لقنوات عربية في الجزائر، كان آخرها التلفزيون السعودي، وسبق له تغطية حرب الخليج الأولى للتلفزيون الجزائري.

واشتهر منذ بداياته ببرنامج "خاتم سلميان" الذي كان يبث في التسعينيات على التلفزيون الجزائري الرسمي، وهو برنامج يعتمد على طرح أسئلة من الثقافة العامة على الناس في الشارع، على أن يحصل الفائز على خاتم من الذهب يسمى "خاتم سليمان".

وعقب ترشحه، علق جزائريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنهم لا يعرفون اسمه، ومنهم من قال إنه لا يتذكره، لكنهم أشاروا إلى أنه "بمجرد رؤيته يتذكرون خاتم سليمان"، ما دفع البعض إلى التساؤل: هل يملك بخليلي خاتم سلميان لمعضلات الجزائر السياسية والاقتصادية والاجتماعية؟ ومنهم من علق: بأن "خاتم سليمان ترشح شخصياً لانتخابات الرئاسة".

وعاد برنامج "خاتم سليمان" ليبث من جديد في السنوات الأخيرة على إحدى القنوات الخاصة، كما أنتج برامج أخرى من بينها "فرسان القرآن".





وارتفع عدد المرشحين المحتملين لرئاسيات الجزائر بصباح الخميس إلى 108 مرشحين، حيث كشف علي ذراع، الناطق الإعلامي باسم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن الهيئة تستقبل يومياً من 10 إلى 15 شخصية راغبة في سحب استمارات الترشح.

ومن أبرز المرشحين المحتملين رئيسا الوزراء السابقان علي بن فليس وعبدالمجيد تبون، والأمين العام بالنيابة لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي" عز الدين ميهوبي، في حين أعلن رئيسا الوزراء الأسبقان مولود حمروش وأحمد بن بيتور ووزير الإعلام الأسبق عبدالعزيز رحابي عدم ترشحهم لانتخابات 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وحددت السلطة المستقلة للانتخابات المستحدثة مؤخراً آخر أجل لسحب استمارات الترشح يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، على أن يعلن عن المرشحين النهائيين عقب 10 أيام بعد أن يراجع المجلس الدستوري ملفات المرشحين.