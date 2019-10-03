انتهاء التصويت المبكر بانتخابات "الوطني الاتحادي" داخل الإمارات

اختتمت عملية التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، الخميس، والتي استمرت 3 أيام، في المراكز التسعة المتوزعة بجميع إمارات الدولة.

والثلاثاء 1 أكتوبر/تشرين الأول، بدأت عمليات "التصويت المبكر" بهدف إتاحة الفرصة أمام أعضاء الهيئات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم حال عدم تمكنهم من التصويت في 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وتوافد الإماراتيون على المراكز الانتخابية لاختيار مرشحيهم لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، خلال فترة التصويت التي امتدت منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء.





وقال عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة الإماراتي لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، إن الناخبين هم الرافد والركيزة الرئيسة لنجاح العملية الانتخابية ولبناء النموذج البرلماني المتميز للدولة، والذي يتناسب مع خصوصية المجتمع ومتطلباته.

وخلال جولة له على عدد من مراكز التصويت، دعا "العويس" أعضاء الهيئات الانتخابية إلى المشاركة في هذا الواجب الوطني والتصويت لمن يرون أنه الأقدر على تمثيلهم ونقل صوتهم.

وأضاف: "اليوم ومع اختتام مرحلة التصويت المبكر نحن أمام مرحلة جديدة هي يوم التصويت الرئيسي في 39 مركزا انتخابيا موزعة على كافة مناطق الدولة".

وتابع: "إننا نتطلع إلى مشاركة نوعية من المواطنين أعضاء الهيئات الانتخابية في كافة مناطق الدولة للحضور والإدلاء بأصواتهم التي تعكس ثقة الوطن بأبنائه وثقتهم به، وليكونوا مشاركين فاعلين في صناعة المستقبل ومساهمين داعمين لدور المجلس الوطني الاتحادي ولمسيرة العمل البرلماني التي تواصل التقدم بخطى ثابتة ومستمرة في دولة الإمارات".

وتنطلق عملية الانتخاب في اليوم الانتخابي الرئيسي في 39 مركزا انتخابيا في مختلف مناطق الدولة، عند الساعة الثامنة من صباح السبت 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وتنتهي في تمام الثامنة من مساء اليوم ذاته.

Advertisements





وتستمر مدة التصويت بذلك 12 ساعة كاملة، حيث يتم بعد الانتهاء من عمليات التصويت فرز الأصوات ضمن نظام التصويت الإلكتروني، ومن ثم إعلان النتائج الأولية وأسماء المرشحين العشرين الفائزين.

أما مراكز التصويت الـ39 الموزعة على جميع إمارات الدولة فتشمل 14 مركزا في إمارة أبوظبي: وهي مركز أبوظبي الوطني للمعارض ومجلس الوثبة ومدرسة مبارك بن محمد وياس مول وجامعة زايد في مدينة شخبوط.

وفي مدينة العين: مركز العين للمؤتمرات‏ الخبيصي وقاعات أفراح الوقن والظاهر والهير ومدرسة شيخة بنت سرور في منطقة اليحر.. وفي منطقة الظفرة: صالات أفراح مدينة زايد وغياثي والسلع ومجلس جزيرة دلما.

وتتواجد 6 مراكز انتخابية في إمارة دبي: وهي مركز دبي التجاري العالمي وندوة الثقافة والعلوم في منطقة الممزر والقاعة الرياضية في مقر اتحاد الإمارات لكرة القدم بدبي وسن ست مول ومبنى الإمارات للهوية في منطقة البرشاء وقاعة أفراح حتا.

أما إمارة الشارقة، فتتواجد بها 7 مراكز انتخابية تضم نادي الشارقة للشطرنج والثقافة ومجلسي ضاحية مغيدر وضاحية الخالدية ونادي مليحة الثقافي ومركز إكسبو في خورفكان ومقري جامعة الشارقة في كل من مدينتي كلباء والذيد.





وتضم إمارة عجمان مركزين انتخابيين هما: مبنى جامعة عجمان ومركز سند في منطقة مصفوت، فيما تحتضن إمارة أم القيوين مركزين هما: قاعة الاتحاد والثانوية الفنية في فلج المعلا.

وفي إمارة رأس الخيمة تتواجد 5 مراكز انتخابية هي: مركز إكسبو ومركز الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية خلف الإدارة العامة لشرطة رأس الخيمة ومركز الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في منطقة الرمس وكليات التقنية "طالبات" ومركز شباب الغيل.

وتتمثل المراكز الانتخابية الثلاثة المخصصة لإمارة الفجيرة في: أرض المعارض ومركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في منطقة مسافي ومركز دبا للمعارض في دبا الفجيرة.

يذكر أن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي بوصفها الأمانة العامة للجنة الوطنية للانتخابات تعمل مع لجنة إدارة الانتخابات على تنظيم جميع جوانب العملية الانتخابية الخاصة بالدورة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.