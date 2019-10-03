ترامب يطالب أوكرانيا بالتحقيق في أنشطة بايدن ونجله

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - أ ف ب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إنه يريد من أوكرانيا التحقيق في أنشطة منافسه السياسي جو بايدن، في دفاع علني عن تصرف دفع الديمقراطيين في الكونجرس لبدء إجراءات لمساءلته تمهيدا لعزله.



وبدأ الديمقراطيون في 24 سبتمبر/أيلول، تحقيقاً بحق ترامب بهدف عزله، على خلفية اتهامهم إياه بأنه طلب من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مكالمة هاتفية، نهاية يوليو/تموز، التحقيق حول نائب الرئيس السابق جو بايدن الذي قد يكون منافسه الديمقراطي في انتخابات 2020.

وأكد الديمقراطيون في بيانهم أن "اللجان تجري هذا التحقيق في شكل سريع ومنسق".

وصعد الرئيس الأمريكي من حدة هجومه على التحقيق الذي أطلقه الديمقراطيون في مجلس النواب بهدف عزله، معتبراً إياه "انقلاباً".

Advertisements





كما نفى ترامب ممارسة أي ضغوط على أوكرانيا لفتح تحقيق حول أسرة جو بايدن.

ومن جانبها، أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن ملخص المحادثة الهاتفية يؤكد الحاجة إلى تحقيق بشأن مساءلة ترامب.

وأضافت بيلوسي: "إصدار البيت الأبيض ملخص المحادثة يؤكد قيام الرئيس بسلوك يقوض نزاهة انتخاباتنا والمنصب الذي يتولاه وأمننا القومي".

وأعلنت بيلوسي بدء تحقيق رسمي فيما إذا كان ينبغي محاسبة الرئيس دونالد ترامب بتهمة تقويض الأمن القومي للولايات المتحدة.