ترامب: وفد صيني سيأتي إلى الولايات المتحدة الأسبوع القادم لمحادثات تجارية

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الرئيس الأميركي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن وفدا من الصين سيأتي إلى الولايات المتحدة الأسبوع القادم لإجراء المزيد من محادثات التجارة.

وأبقى ترامب على لهجته المتشددة بشأن الحرب التجارية مع العملاق الاقتصادي الآسيوي، قائلا إنه إذا لم تفعل الصين ما تريده الولايات المتحدة، عندئذ فإن واشنطن لديها الكثير من الخيارات الأخرى.