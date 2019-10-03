عاجل.. تنحية 1000 موظف عراقي بتهم تتعلق بقضايا اختلاس المال العام

الخميس 3 أكتوبر 2019

حكومة العراق

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أعلن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في #العراق، اليوم الخميس، تشرين الأول 03، 2019، إقالة ألف موظف حكومي بتهم تتعلق بالاختلاس وهدر المال العام.



وجاء هذا الإعلان بعد توسع التظاهرات المحتجة على تردي الواقع المعيشي في عدد من مدن العراق.

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واليوم، أطلقت قوات الشرطة العراقية الرصاص الحي لتفريق متظاهرين تحدوا حظر التجوال في العاصمة بغداد وتجمعوا لمواصلة الاحتجاج على الأوضاع المعيشية في البلاد، وارتفاع عدد القتلى والمصابين جراء الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين.

وارتفع عدد القتلى نتيجة الاشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن في العراق إلى 18 قتيلا، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وواصل متظاهرون الاحتجاج في العاصمة بغداد رغم حظر التجوال الذي فرض في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس.

وذكرت تقارير إعلامية بإصابة مئات الأشخاص الآخرين، خلال الاحتجاجات التي جرت في بغداد، ومدن أخرى جنوبي البلاد.

وقال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إن حظر التجول فرض للحفاظ على النظام العام، وحماية المتظاهرين من بعض "المتسللين"، الذين ارتكبوا انتهاكات ضد قوات الأمن.