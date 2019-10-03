العراق.. مقتل ناشط وزوجته في البصرة برصاص مليشيا إيرانية

الخميس 3 أكتوبر 2019

مظاهرات العراق

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أكد مسؤول أمني عراقي بمحافظة البصرة، أن مليشيات إرهابية تقف وراء اغتيال الناشط المدني حسين عادل وزوجته في شقتهما بمنطقة صبخة العرب وسط المدينة مساء الأربعاء.

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ونقل موقع "العين الإخبارية" عن مصدر أمني عراقي قوله: "داهمت مجموعة مسلحة مكونة من إرهابيي مليشيات عدة في مقدمتها مليشيا حزب الله العراقي وعصائب أهل الحق تعرف بفرق الموت شقة الناشط حسين عادل بعد عودته من المظاهرات".

وتابع: "أطلقت المليشيات على عادل ٧ طلقات أردته قتيلا، كما أطلقت رصاصة واحدة على رأس زوجته التي فارقت الحياة هي الأخرى على الفور".

وأكد المصدر الأمني "أن حسين عادل كان ناشطا ورسام كاريكاتير وكانت زوجته أيضا ناشطة وهما من منظمي المظاهرات المطالبة بالإصلاح وإنهاء النفوذ الإيراني في العراق".

وتشهد مدن العراق بما فيها العاصمة بغداد منذ الليلة الماضية حملة اعتقالات واسعة تنفذها مجموعات مسلحة ملثمة ترتدي زيا مدنيا.