شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تمكن مرتكب اعتداء باريس من قتل 4 أشخاص بمقر محافظة الشرطة في فترة وجيزة؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أفادت المعلومات الأولية المتعلقة بالاعتداء الذي حصل في مقر محافظة الشرطة الباريسية اليوم (الخميس) بأن المعتدي صعد إلى مكاتب الطابق الأول من مديرية المخابرات وطعن بسكين شرطية قبل أن يهاجم 3 موظفين في مقر الشرطة وهو ينزل إلى الطابق السفلي.

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ونقلاً عن موقع «مونت كارلو الدولية» أن المعتدي قُتل على يد شرطي في ساحة محافظة الشرطة في العاصمة الفرنسية باريس.

ومنذ وقوع الاعتداء طرح سؤال حول معرفة الطريقة التي قتل من خلالها هذا الشخص أربعة أشخاص في ظرف وجيز في مقر محافظة الشرطة حيث يفترض مبدئيا أن يكون المكان محميا وأن يكون فيه أشخاص مسلحون.

ولم تتم الإجابة عن هذا السؤال بعد مرور بضع ساعات على الاعتداء.