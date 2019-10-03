أميرة سعودية تكشف عن الانتماء الكبير بين اّل سعود والحركة الصهيونية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

في تجاوز للقيم الوطنية العربية والإسلامية، هنأت السعودية حلفائها اليهود بعيد رأس السنة العبرية الجديدة، وذلك في سابقة كانت الأولى من نوعها في تاريخها، وهو ما يعطي مؤشراً على تقدم العلاقات الإسرائيلية السعودية.

وتأتي تهنئة السفيرة الاميرة ريما بندر آل سعود لليهود لتكشف عن حقيقة الانتماء الفعلي للاسرة الحاكمة في السعودية لليهود وخاصة الصهاينة المتشددين.

وقد احتفت الصفحة الرسمية لمنظمة “قف معنا” الصهيونية بالبرقية السعودية، كما احتفت بها صفحة “إسرائيل بالعربية” التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية.

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و”قف معنا” هي منظمة صهيونية تأسست عام 2001 هدفها التوعية عن إسرائيل والشرق الأوسط، بحسب تعريفها عن نفسها في صفحتها الرسمية على “فيسبوك”.

وقالت الصفحة أن ذلك يأتي ذلك بعد أسبوع من “تهنئة دولة إسرائيل للملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطنى السعودي”.

أما حساب “إسرائيل بالعربية” الرسمي على “تويتر” فقال: “إنه لمن دواعي سرورنا أن نرى معايدة سفيرة المملكة العربية السعودية سعادة السفيرة ريما بندر آل سعود ليهود أمريكا بمناسبة حلول السنة العبرية الجديدة، ونعدها مبادرة إيجابية وخطوة على طريق التسامح والاحترام المتبادل عسى أن تتعمق هذه القنوات بما يخدم الشعب اليهودي قاطبة والشعب السعودي”.

وجاء في الرسالة الرسمية السعودية لليهود: “نتمنى لكم بمناسبة روش هشاناه (عيد رأس السنة الجديدة العبرية) سنة جديدة سعيدة وحلوة”.