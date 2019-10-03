ترند الموجز|الرئيس يجتمع بالقوات المسلحة..وتخفيض أسعار الغاز..وتفاصيل القصة التي أشعلت السوشيال ميديا..ومرتضى يهاجم الخطيب وصلاح

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبشرى سارة.. الحكومة تخفض أسعار الغاز لعدد من الصناعات، والقصة الكاملة لندالة ’’مصطفى أبو تورته‘‘.. خطيبته فضحته على السوشيال ميديا.. والشاب في أول ظهور: ’’كانت مصلحة بنت حرام‘‘، و’’إنت خريج معهد تعاون‘‘.. مرتضى منصور يهاجم الخطيب من جديد.. ويوجه رسالة نارية لمحمد صلاح.. وينفعل على خالد الغندور.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الخميس، أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول والزعيمين أنور السادات و جمال عبد الناصر، بمناسبة ذكرى حرب السادس من أكتوبر المجيدة.

بعد ذلك ترأس السيسي، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى يضم وزير الدفاع ورئيس الأركان، وكبار قادة القوات المسلحة، حيث قدم التهنئة للشعب المصري، والجيش بذكرى انتصارات أكتوبر.

وناقش الاجتماع الموضوعات ذات الصلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة، وجهودها فى حماية ركائز الامن القومى، على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، ومكافحة الارهاب، بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة.

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بشرى سارة.. الحكومة تخفض أسعار الغاز لعدد من الصناعات

وافقت الحكومة، برئاسة مصطفى مدبولي، على اعتماد توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019، والمنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر 2019، بشأن إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعي من الأنشطة الصناعية المختلفة، وذلك في إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحليّة، طبقاً لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.

وقال رئيس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الخميس، إن مجلس الوزراء وافق على أسعار الغاز التي انتهت إليها اللجنة الوزارية في هذا الصدد؛ بحيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و 5,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات: الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.

وأضاف أنه تم تخفيض تكلفة أسعار الغاز ليسمح باستمرار هذه الصناعات، لافتا إلى أنه تلقى عددا من الشكاوى من المصنعين بارتفاع أسعار الطاقة، لذلك قام باتخاذ هذا القرار دعما للقطاع الخاص.

وفيما يتعلق بباقي الصناعات، أوضح رئيس الوزراء أنه سيستمر العمل بأسعار بيع الغاز الطبيعي الواردة بقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام: 1162 لسنة 2014 ، و1685 لسنة 2014، و1021 لسنة 2015 ، و1556 لسنة 2019، و1557 لسنة 2019 لهذه الصناعات.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه سيتم إجراء مراجعة لهذه الأسعار كل 6 أشهر، في ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بمعرفة اللجنة الوزارية المختصة.

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القصة الكاملة لندالة ’’مصطفى أبو تورته‘‘.. خطيبته فضحته على السوشيال ميديا.. والشاب في أول ظهور: ’’كانت مصلحة بنت حرام‘‘

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، حالة من الجدل بعد نشر فتاة تدعى نهال قصة انفصالها عن خطيبها "مصطفى" الذي تركها بإحدى قاعات الأفراح، ورحل بعدما أخذ "التورتة"، بحجة مرض خاله، بعد ذلك خرج الشاب ليبرر موقفه، وهو ما اعتبره رواد السوشيال ميديا تبريرا غير منطقي.

بداية القصة

نشرت الفتاة منشوراً عبر صفحتها على موقع "فيس بوك" سردت فيه كل تفاصيل هروب الشاب "مصطفى"، وهو ما أثار حالة من الجدل بين السخرية والغضب.

وقالت الفتاة: أنا كان مقري فتحتي زي ما كله عارف على مصطفى وخطبتي كانت يوم السبت، اللي فات المفروض كان بينا مشاكل زي أي اتنين عاديين مع مامته بقى وخلافات بتحصل أول ما أطلب حاجة وقولت دا عادي بيحصل بس اللي متخيلتش إنه يحصل إنه يسيبني في القاعة لوحدي.. اتفاجئت إنه مش عازم صحابه ولا قرايبه كلهم وحسيت في حاجة غلط حتى مامته وأخته مفيش.. واحدة فيهم جت باركتلي وقولت أمشي اليوم”.

وأضافت: كل ما أقوله فين الشبكه اللي هنلبسها يقوللي أصل اتكب عليها شربات أصل وقع جاتوه عليها.. طب خليها بعد البوفية وكلام كله غريب كدا لحد ما دخلنا بعد البوفية لقيت أهله كلهم مشيوا.. وقال إيه خالوا تعب! فيقوم أهله كلهم يمشوا وأنا في القاعة لوحدي بدور عليه الاقيه بيصرخ برا ويقول خالي عيان وبيلطم وحاجات غريبة كدا وأنا اقسم بالله ما مستوعبة اللي بيحصل هو في واحد خاله عيان عيلته كلها بتمشي الستات اختفوا بس كانو بيهزروا فوق نسوا العيان”.

وأضافت: "والأنيل إننا اكتشفنا إنهم أخدوا التورت معاهم طب مش خالك عيان.. أخدتوا التورت معاكم ملبستنيش شبكة.. وقبل كل دا بأيام جالي البيت وأخد التوينز بتاعت قراية الفاتحة بحجة إنه عايز يلبسني كله مرة واحدة في القاعة وأنا هبلة وافقت مجاش في بالي للحظة واحدة انه هيعمل فيا كدا".

واختتمت الفتاة بقلب موجوع: دلوقتى حبه أقول كل دا عشان ايه؟ كان ممكن ننهي بالمعروف من غير أذى نفسي ليا.. كان ممكن تسترجل وتيجي تقولي يلا نفركش وكنت لغيت الخطوبة.. مش جي وبترقص وتقولي محضرلك مفاجأة.. وفي نيتك تعمل فيا كدا.. حسبي الله ونعم الوكيل".

من جانبه قام الشاب "مصطفى" بالرد على منشور الفتاة، قائلاً: "حلو الشو ده صعبتي عليا، بس ولو حابه تتكلمي إحكي للناس اللي حصل من البداية".

وردت عليه الفتاة قائلة: "اتعلم الرجولة وابقى تعالى كلمني أو اشرب بريل".

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أول ظهور لمصطفى

بعد ذلك خرج مصطفى في مقطع فيديو يبرر موقفه قائلا: "بالنسبة للناس اللي بتقول مصطفى خد التورتة وقلب، أنا مقلبتش ده مبدئيًا موضوع الذهب أنا رجعتهم أنا كنت جايب الجرام بـ 625 جنيه، وغلى بقى سعره 775 كانت مصلحة بنت حرام".

وأضاف أبوتورتة" أنا مش كده ده كان عيد ميلاد خالي ومجاش الفرح وكان لازم أدخل عليه بحاجة عشان الناس اللي بتتريق وفرحانة بمصطفى أبو تورتة.. أنت لو جاتلك مصلحة الدهب دي لازم تبيع أى حد".

#مصطفي_ابوتورته يتصدر السوشيال ميديا

وأثارت القصة سخرية نشطاء على مواقع التواصل، حيث أطلقوا هاشتاج "#مصطفي_ابوتورته"، وانهالوا على الشاب بالألفاظ الخارجة بعد أن أبدوا تعاطفهم مع الفتاة.

ونرصد لكم بعض التعليقات على القصة:

-مصطفي تورته يهز جبال.. بس انت غني وقول موال.

- بكرة يقعد يتفرج على أخته وعلى حيحصلها !

-كلنا بندعي عليك يامصطفي ابو تورتة.

- بعد كده العروسة تروح بتورتتها الدنيا مبقاش فيها امان.

-الشباب مبقاش ليهم أمان.. كلكم مصطفي ابو تورته.

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’’إنت خريج معهد تعاون‘‘.. مرتضى منصور يهاجم الخطيب من جديد.. ويوجه رسالة نارية لمحمد صلاح.. وينفعل على خالد الغندور

واصل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، هجومه على محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قائلا: "أنا الأول على كلية الحقوق ومؤلف للقانون، إنت مين؟ إنت خريج معهد تعاون".

وقال مرتضى في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" على قناة الحدث، إن الدولة لن تهتم بالبلاغات والشكاوى التي قدمها الأهلي، خاصة في ظل الأزمات المشتعلة في الشارع السياسي، قائلًا: "هي الدولة فاضيالكم".

وأضاف: "أنا محدش يقارني بالخطيب، ده خريج معهد تعاون، وأنا عندي موسوعة في بيت كل ظابط ومحامي وقاضي.. إنت مين يا محمود؟".

وانفعل منصور على خالد الغندور وطالبه علي الهواء أنا يستقيل ويذهب للعمل في قناة الأهلي بسبب دفاعة عن رئيس النادي الأحمر محمود الخطيب.

وقال خالد الغندور خلال برنامجه: "كل إنسان له شخصية مختلفة والخطيب طول عمره ما بيتكلمش وملوش في الأمور السياسية".

ثم انفعل المستشار قائلا: "مالك خايف ليه من محمود الخطيب يا خالد وبتدافع عنه ليه وانا بتكلم عن مواقف وطنية .. روح اشتغل فى قناة الأهلي".

وتابع: "الوطنية لا تحتاج إلى شخص هادئ أو عصبى، وسيدة فى الـ 80 عاما من عمرها نزلت إلى الشارع وعبرت عن حبها لمصر".

وكان الأهلي قد تقدم بشكاوى عديدة إلى رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء، ضد تجاوزات مرتضى منصور.

من ناحية أخرى، وجه مرتضى منصور، رسالة نارية إلى محمد صلاح، بعد إعلان الجهاز الفني للمنتخب، غياب نجم ليفربول، عن معسكر الفراعنة المقبل.

وأوضح رئيس الزمالك أن اللعب في منتخب مصر شرف عظيم وواجب مقدس، وأن محمد صلاح يجب أن يدرك ذلك جيدًا.

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