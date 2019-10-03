بطريرك السريان الكاثوليك زار ساليرنو وأملفي في إيطاليا وحيا فوج خيالة غويدي

زار بطريرك ​السريان الكاثوليك​ ​اغناطيوس يوسف الثالث​ يونان، ساليرنو وأملفي في ​إيطاليا​، يرافقه رئيس أساقفة ​بغداد​ مار أفرام يوزيد أبا، الزائر الرسولي ل​أوروبا​ الغربية الأب رامي القبلان، والأب حبيب مراد.

وحيّا فوج خيالة غويدي الّذي "عرف بتقدير عال أثناء أداء مهمّته في ​لبنان​ منذ أشهر خلت".

وبعدما قابلت البعثة الإنطاكية المتقدّم رئيس أساقفة المدينة المطران أندريا بيلاندي، قامت بزبارة حج لكاتدرائية ساليرنو، وتوقّفت للصلاة عند ضريح القديس متى. من ثمّ، انتقلت بسفينة إلى أملفي حيث استقبلها رئيس الأساقفة المطران أورازيو سوريشيلي وأتيحت لها فرصة لزيارة ضريح القديس أندراوس.

وعبّر البطريرك يونان عن تقديره لـ"عمل دعم السلام الّذي قامت به ​قوات حفظ السلام​ الإيطالية في لبنان". ووجّه شكره الخاص إلى القائد السابق للواء بيرساغليري غاريبالدي، العميد ديوداتو أبانيارا، الّذي كان قائد القطاع الغربي لقوات "​اليونيفيل​" ومقرّه شمع في ​جنوب لبنان​.