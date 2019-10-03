دبور: ما يميز العمل الفلسطيني في لبنان هو الاجماع الوطني

أكد السفير ال​فلسطين​ي ​اشرف دبور​ خلال لقائه وفدا من تجمع الاعلاميين الفلسطينيين في لبنان أن "ما يميز العمل الفلسطيني في لبنان هو الاجماع الوطني حول مجمل القضايا والتحديات بما يضمن الحفاظ على العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين اللبناني والفلسطيني"، مشددا على "تمسك ​الشعب الفلسطيني​ بحقوقه الوطنية ورفضه كافة المحاولات التي تستهدف النيل منها"، معتبراً ان "حق العودة مقدس يجب الحفاظ عليه وبالتالي ضرورة دعم ​وكالة الاونروا​ باعتبارها شاهد اساسي على مأساتنا وعودتنا".

كما استقبل السفير دبور، نقيب أطباء الاسنان في فلسطين الدكتور اسماعيل ملحم على رأس وفد من النقابة، بحضور رئيس رابطة اطباء الاسنان الفلسطينيين في لبنان الدكتور حسن الناطور.

ووضع دبور الوفد في صورة الاوضاع الحياتية والمعيشية الصعبة التي يعيشها ابناء شعبنا في المخيمات، والتقديمات التي تقوم بها ​منظمة التحرير الفلسطينية​ ومؤسسة الرئيس ​محمود عباس​ للتخفيف من معاناتهم على كافة المستويات.