افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا بان "شبانا اقدموا على إقفال الطريق الغربي ل​مخيم عين الحلوة​ لجهة حسبة صيدا بالأسلاك الشائكة احتجاجا على توقيف اثنين من عائلتهم ونقلهم الى السجن". وقد تدخل قائد القوة المشتركة العقيد عبد الهادي الاسدي لاعادة فتح الطريق

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: شبان قطعوا الطريق الغربي لعين الحلوة لبعض الوقت احتجاجا على توقيف اثنين من عائلتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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