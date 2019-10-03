قائد الجيش استقبل سفيرة كندا وملحق الدفاع العسكري بالسفارة الاميركية وجوزيف حنوش

استقبل قائد ​الجيش​ ​العماد جوزيف عون​ في مكتبه في ​اليرزة​ ​السفيرة الكندية​ في ​لبنان​ السيدة ايمانويل لامورو يرافقها الملحق العسكري المقدم ديفيد بي جونز وتناول البحث علاقات التعاون بين جيشي البلدين.

كما استقبل ملحق الدفاع لدى ​السفارة الأميركية​ في لبنان ميكاييل فيلي في زيارة وداعية مقدّماً خلفه روب مين ، ثمّ السيد جوزيف حنوش وعائلته الذين قدّموا الشكر للعماد عون على متابعته القضية أثناء اختطافه.

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