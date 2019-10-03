حصيلة تفتيش وزارة العمل: اقفالان و55 ضبطاً و8 إنذارات

أفاد المكتب الاعلامي ل​وزارة العمل​ بأن "فرق التفتيش في وزارة العمل استكملت مهامها ميدانياً حرصاً على احترام القانون وعملاً بخطة تنظيم اليد العاملة غير اللبنانية التي اطلقها الوزير ​كميل ابو سليمان​ وتم ذلك بمؤازرة ​قوى الامن الداخلي​ و​امن الدولة​ وعلى تواصل مع النيابات العامة حيث اقتضت الحاجة وبالتنسيق مع البلديات وشمل التفتيش 9 مناطق نهار الخميس 3 تشرين الاول 2019، هي: ​حارة حريك​، ​الكفاءات​، ​فردان​، ادما، ​البوشرية​، ​المية ومية​، جزين، طريق ​النبطية​ ​الدوير​، خط عام ​القبيات​ ​البيرة​ وزار المفتشون 43 مؤسسة ومحلاً والنتيجة اقفال محلين، تسطير 55 ضبطاً و8 انذارات".

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