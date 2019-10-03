اللجنة الوزارية للإصلاحات ناقشت ورقة القوات ووافقت على بعض ما ورد فيها

افادت قناة الـ "LBC" بأن "اللجنة الوزارية للإصلاحات ناقشت الورقة الإصلاحية للقوات اللبنانية ووافقت على بعض ما ورد فيها في حين أن بنودا أخرى تحتاج للمزيد من ​النقاش​ وستعقد اجتماعا عند الثانية من بعد ظهر غد".

وعقدت اللجنة جلستها برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وحضور نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني والوزراء: علي حسين خليل، محمد فنيش، جمال الجراح، منصور بطيش، محمد شقير، صالح الغريب، سليم جريصاتي، يوسف فنيانوس، كميل أبو سليمان، وائل أبو فاعور وعادل أفيوني وعدد من المستشارين.