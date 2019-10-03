الحكم على متهمين بإضرام النار في رومية وتحقير الشعائر الدينية

حكمت ​المحكمة العسكرية​ الدائمة برئاسة العميد ​حسين عبدالله​ على أربعة أشخاص من جنسيات مختلفة، هم الفلسطيني ماهر.ع بتهمة "إضرام النار في غرف ​سجن رومية​ قصداً في أيلول 2018"، فأنزلت به عقوبة السجن مدة سنة وغرمته 400 الف ليرة.

كما حكمت على كل من الأردني "وليد.ر" واللبناني محمد.ص والسوري خالد.س بتهمة "التضارب وتحقير الشعائر الدينية واستعمال آلات حادة مصنّعة يدويّاً داخل السجن لإيذاء بعضهم ومعاملة رجال ​الأمن​ بالشدة"، وأنزلت بكلّ منهم عقوبة السجن ثلاثة اشهر وغرّمت كل واحد 100 ألف ليرة.

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