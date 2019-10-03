قوى الأمن: إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من الدخان والتبغ والسيجار إلى إيران عبر مطار بيروت

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "بتاريخ 2 تشرين الأول 2019، جرى إحباط عمليّة تهريب كميّة كبيرة من الدخان والتبغ والسيجار إلى إيران، وذلك بالتنسيق بين فصيلتَي التفتيشات والضابطة الإدارية والعدلية في سرية مطار بيروت الدولي في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة".
وأوضحت في بلاغ، أنّه "تمّ أيضًا توقيف كلّ من: "ع. ا." (مواليد عام 1975، إيراني)، "م. ح." (مواليد عام 1994، لبناني) و"ز. ق." (مواليد عام 1971، لبنانية)، وقد أُحيلوا إلى القطعة المعنيّة للتوسّع بالتحقيق معهم، بناءً على إشارة القضاء المختص".
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