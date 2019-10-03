قوى الأمن: إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من الدخان والتبغ والسيجار إلى إيران عبر مطار بيروت

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "بتاريخ 2 تشرين الأول 2019، جرى إحباط عمليّة تهريب كميّة كبيرة من الدخان و​التبغ​ والسيجار إلى ​إيران​، وذلك بالتنسيق بين فصيلتَي التفتيشات والضابطة الإدارية و​العدلية​ في سرية ​مطار بيروت الدولي​ في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة".

وأوضحت في بلاغ، أنّه "تمّ أيضًا توقيف كلّ من: "ع. ا." (مواليد عام 1975، إيراني)، "م. ح." (مواليد عام 1994، لبناني) و"ز. ق." (مواليد عام 1971، لبنانية)، وقد أُحيلوا إلى القطعة المعنيّة للتوسّع بالتحقيق معهم، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص".