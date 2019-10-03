الحريري: لا مشكلة بيني وبين الرئيس عون والاعلام يريد أن يصور أن هناك خلافا بيننا

أكد رئيس الحكومة سعد الحريري في تصريح له بعد مشاركته في اطلاق رؤية لبنان 2030 لأهداف التنمية المستدامة في السراي الحكومي أن "لا مشكلة بيني وبين الرئيس ميشال عون والاعلام يريد أن يصور أن هناك خلافا بيننا".
وعلق الحريري عمّا نقل عنه في مجلس الوزراء، مؤكدا ان "كثير من الناس ينقلون أخبارا كاذبة تدخلنا في فوضى وعدم استقرار في البلد وفيما اتجه البعض الى طلب سجن هؤلاء قلت إن كنا نريد ان نجعل الناس مسؤولين فلنعتمد الغرامة المالية".
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