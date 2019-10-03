الحريري: مشكلتنا في لبنان أن كل وزارة تعمل بمفردها وهذا أمر مرفوض

لفت رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ إلى "إننا بلد صغير ومطلوب منا كحكومة ان نطور انفسنا للخروج بالبلد من ​الاقتصاد​ الذي يعيدنا للوراء، لدينا مشاكل في العديد من القطاعات ونحن شكلنا اللجان وبدانا العمل ومشكلتنا في ​لبنان​ ان كل وزارة تعيش "لحالها" وهذا الامر مرفوض ومن غير المقبول ان تعتقد اي وزارة انها تعيش بمفردها".

وفي كلمة له خلال اطلاق رؤية لبنان 2030 لأهداف التنمية المستدامة، أشار الحريري إلى أن "كل الوزرات هي في خدمة المواطن اللبناني وعلينا تطبيق المعيار الذي تم الاتفاق عليه في ​الامم المتحدة​ واي وزارة لا تتعاون تكون مسؤولة عن بقاء لبنان في الخلف"، لافتاً إلى ان "الفكرة من التنمية المستدامة ليست صدقة بل هي فعليا الطريقة الوحيدة والذكية للاستثمار التي يجب ان نتبعها في كل القطاعات".

وأكد أنه "على كل الوزارات ان تتعاون مع بعضها، دائما نفتخر بأن اللبناني اينما وضعته "بيجي واقف" الا في لبنان"، مشيراً إلى "إنني اشكر كل القيمين على هذا المشروع واكرر ان اهم امر هو التعاون".