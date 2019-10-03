مسؤول بخارجية اميركا نفى مزاعم تعليق خدمات السفارة في بغداد

نفى مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية عبر قناة "الحرة" الأميركية ما زعمته تقارير إعلامية بشأن تعليق خدمات سفارتها في العاصمة العراقية بغداد، وإجلاء الموظفين غير الأساسيين، مشيراً إلى ان "السفارة أصدرت فقط بيانا تنبه فيه الأميركيين من وجود مظاهرات في عدة مدن عراقية، وتطلب منهم تجنبها، والامتثال لتوجيهات السلطات، ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على آخر التطورات".
وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن تعليق الولايات المتحدة خدماتها القنصلية في العراق، على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت منذ يومين وراح ضحيتها 21 قتيلا.
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