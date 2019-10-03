تظاهرة وإضراب عام بالبلدات العربية في إسرائيل احتجاجا على تنامي الجريمة

ذكرت وكالة "فرانس برس" أنّ "القرى والبلدات العربية في إسرائيل نفّذت إضرابًا عامًّا، كما شهدت بلدة مجد الكروم في الجليل تظاهرة حاشدة، احتجاجًا على تنامي الجريمة وأعمال ​العنف​ داخل المجتمع العربي في إسرائيل"، مبيّنًة أنّ "المتظاهرين أطلقوا هتافات تندّد بتقاعس ​الشرطة الإسرائيلية​ عن مواجهة آفة العنف في البلدات العربية".

ولفتت إلى أنّه "تقدّم النواب العرب التظاهرة الّتي ضمّت آلاف الأشخاص الّذين قدموا من مختلف البلدات العربية في إسرائيل"، مفيدةً بأنّ "انتشارًا كبيرًا للشرطة سُجّل في البلدة تزامنًا مع التظاهرة، وشوهدت صهاريج خاصة برشق المتظاهرين بالمياه، لكن لم يتمّ استخدامها".

وجاءت الدعوة إلى التظاهر والإضراب، تلبيةً لدعوة من لجنة المتابعة العليا للبلدات العربية في ختام اجتماع طارئ في بلدة مجد الكروم، بعد مقتل شابَين وإصابة ثالث بجروح خطرة من أبناء هذه البلدة الثلثاء.