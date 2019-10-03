وزير المالية التركي: سننقل نجاح خفض التضخم إلى جميع مجالات الاقتصاد

تعهد وزير المالية والخزانة التركي، براءت ألبيرق بـ"نقل النجاح في خفض التضخم وتحقيق التوازن الحالي، إلى جميع مجالات ​الاقتصاد​"، مشيراً إلى "إننا تجاوزنا مرحلة كبيرة في مكافحة التضخم، التي تأتي على رأس أهدافنا، بعد الهجمات التي تعرضت لها العملة في آب 2018 وحققنا المكاسب الأهم في الاقتصاد".

وأشار إلى "انخفاض التضخم إلى خانة الآحاد على المستوى السنوي، خلال سبتمبر/ أيلول الماضي"، لافتاً إلى انه "من أجل الوصول إلى المستوى الذي نرغبه في الاقتصاد، هدفنا الجديد هو الحفاظ على هذه المكاسب والتقدم خطوة بخطوة لخفض التضخم لـ 5 بالمئة وسننقل النجاح في خفض التضخم وتحقيق التوازن الحالي، إلى جميع مجالات الاقتصاد وسنعمل ليلا ونهارا وسنكسب في النهاية".