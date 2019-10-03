بوتين: لإنشاء منظمة أمنية بمنطقة الخليج تشمل روسيا والصين والاتحاد الأوروبي وأميركا

دعا الرئيس الروسي، ​فلاديمير بوتين​، إلى إنشاء منظمة جديدة لضمان ​الأمن​ في منطقة ​الخليج​ تعمل بمشاركة كل من ​روسيا​ و​الصين​ و​الاتحاد الأوروبي​ و​الولايات المتحدة​.

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