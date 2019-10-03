ترامب أكد عزمه استئناف المحادثات مع كوريا الشمالية رغم تجربتها الصاروخية الأخيرة

أكّد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ ما زالت ملتزمة باستئناف المحادثات النووية مع ​كوريا الشمالية​"، على الرغم من آخر تجربة صاروخيّة أجرتها ​بيونغ يانغ​. وأوضح في تصريح صحافي في "​البيت الأبيض​"، أنّهم "يريدون التحدّث وسنتحدّث إليهم". وكانت قد أكّدت وكالة الأنباء المركزيّة الكوريّة الشماليّة، أنّ "كوريا الشمالية اختبرت بنجاح صاروخًا باليستيًّا من نوع جديد، أُطلِق من غوّاصة وفي وضع عمودي، في المياه قبالة خليج وونسان"، مبيّنةً أنّه "من طراز "بوكغوكسونغ-3". ولفتت إلى أنّ "الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وجّه تهانيه الحارّة إلى الوحدات البحثية المُشاركة في عمليّة إطلاق الصاروخ، الّتي لم يكن لها تأثير ضار على أمن الدول المجاورة".

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