البحرية الليبية: انخفاض غرق المهاجرين بنسبة 43 بالمئة خلال 9 أشهر

أعلنت ​البحرية الليبية​ عن "انخفاض ​حالات​ غرق المهاجرين غير الشرعيين الذين تم إنقاذهم أو ضبطهم في عرض البحر أثناء مغادرتهم الأراضي الليبية نحو ​أوروبا​ في الـ9 شهور الأولى من 2019 بنسبة بلغت 43.1%، مقارنة بالفترة ذاتها من 2018".

ولفتت إلى أن "​القوات​ البحرية وحرس السواحل التابع لها تمكنوا في الفترة من 1 كانون الثاني 2019 حتى نهاية أيلول المنصرم من إنقاذ 7036 مهاجر غير شرعي من البحر"، موضحةً أنه "من بين الذين تم إنقاذهم 6835 مهاجرا غير شرعي أحياء، وكان هناك أيضا عدد 11 جثة لمهاجرين غرقوا تم انتشالها في ذات الفترة وعدد المفقودين المحتمل الأقصى 190 مفقودا".