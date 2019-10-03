أعلنت البحرية الليبية عن "انخفاض حالات غرق المهاجرين غير الشرعيين الذين تم إنقاذهم أو ضبطهم في عرض البحر أثناء مغادرتهم الأراضي الليبية نحو أوروبا في الـ9 شهور الأولى من 2019 بنسبة بلغت 43.1%، مقارنة بالفترة ذاتها من 2018".
ولفتت إلى أن "القوات البحرية وحرس السواحل التابع لها تمكنوا في الفترة من 1 كانون الثاني 2019 حتى نهاية أيلول المنصرم من إنقاذ 7036 مهاجر غير شرعي من البحر"، موضحةً أنه "من بين الذين تم إنقاذهم 6835 مهاجرا غير شرعي أحياء، وكان هناك أيضا عدد 11 جثة لمهاجرين غرقوا تم انتشالها في ذات الفترة وعدد المفقودين المحتمل الأقصى 190 مفقودا".
كانت هذه تفاصيل خبر البحرية الليبية: انخفاض غرق المهاجرين بنسبة 43 بالمئة خلال 9 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.