المرصد السوري: مقتل 173 شخصا جراء انفجار ألغام وعبوات بسوريا منذ مطلع العام

أعلن "​المرصد السوري لحقوق الإنسان​"، "مقتل 173 شخصًا على الأقل بينهم 41 طفلًا منذ مطلع العام، جراء انفجار ألغام وعبوات في مناطق عدّة في ​سوريا​"، موضحًا أنّ "من بين الضحايا 44 مدنيًّا على الأقل، أغلبيّتهم من النساء، قُتلوا خلال حصاد موسم الكمأة في مناطق ريفيّة".

وتُعدّ ​الألغام​ والأجسام المتفجرّة من الملفات الشائكة المرتبطة ب​الحرب السورية​ المستمرّة منذ أكثر من ثماني سنوات.

وبحسب ​الأمم المتحدة​، فإنّ "10,2 مليون سوري مهدّدون بالتعرّض لأذيّة المواد المتفجرة الّتي خلّفتها الحرب في البلاد". مع التذكير أنّ ​الحكومة السورية​ والأمم المتحدة وقّعتا في تموز 2018 مذكرة تفاهم لدعم جهود دمشق في إطار ​نزع الألغام​.