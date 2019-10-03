المرصد السوري: مقتل 173 شخصا جراء انفجار ألغام وعبوات بسوريا منذ مطلع العام

أعلن "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، "مقتل 173 شخصًا على الأقل بينهم 41 طفلًا منذ مطلع العام، جراء انفجار ألغام وعبوات في مناطق عدّة في سوريا"، موضحًا أنّ "من بين الضحايا 44 مدنيًّا على الأقل، أغلبيّتهم من النساء، قُتلوا خلال حصاد موسم الكمأة في مناطق ريفيّة".
وتُعدّ الألغام والأجسام المتفجرّة من الملفات الشائكة المرتبطة بالحرب السورية المستمرّة منذ أكثر من ثماني سنوات.
وبحسب الأمم المتحدة، فإنّ "10,2 مليون سوري مهدّدون بالتعرّض لأذيّة المواد المتفجرة الّتي خلّفتها الحرب في البلاد". مع التذكير أنّ الحكومة السورية والأمم المتحدة وقّعتا في تموز 2018 مذكرة تفاهم لدعم جهود دمشق في إطار نزع الألغام.
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