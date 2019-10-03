العربية: منفذ الهجوم على شرطة باريس يعمل شرطيا منذ العام 2003

أفادت قناة "العربية" بان "منفذ الهجوم على شرطة ​باريس​ يعمل شرطيا منذ العام 2003".

وكانت قد أكدت شرطة باريس مقتل 4 من عناصرها إضافة لمهاجم مقرها العام في العاصمة الفرنسية.

وأفادت قناة "العربية" بأن "رئيس الوزراء الفرنسي يصل إلى مكان الهجوم على شرطة باريس".

ونقلت وكالة "رويترز" للانباء عن رئيسة بلدية باريس أن "عدد من الأشخاص أصيبوا بجراح خطيرة في هجوم باريس".

ولفتت وكالة الصحافة الفرنسية "AFP" إلى ان "منفذ الهجوم على مقر شرطة باريس يعمل في قسم الاستخبارات بالمقر".