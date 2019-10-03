المفوضية الاوروبية: إذا فرضت واشنطن عقوبات على واردات الاتحاد فسنرد عليها بالمثل

أكدت المفوضية الاوروبية أنه "إذا فرضت ​واشنطن​ عقوبات على واردات ​الاتحاد الأوروبي​ فسنرد عليها بالمثل"، مشيرةً إلى ان "الرسوم الجمركية الأميركية ستمسّ أولاً وقبل كل شيء المستهلكين والشركات الأميركية وسيكون على المستهلكين والشركات الأميركية دفع ثمن أعلى لمنتجاتنا".

وكانت واشنطن أعلنت الأربعاء أنها ستفرض رسوما جمركية على سلع أوروبية بقيمة 7.5 مليار ​دولار​، بعدما أجازت ​منظمة التجارة العالمية​ ل​أميركا​ المضي قدما في خطوتها ردا على دعم الاتحاد الأوروبي شركة "​إيرباص​" لصناعة الطائرات.