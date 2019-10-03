افادت قناة "العربية" عن "انسحاب القطاعات الأمنية وتقدم المتظاهرين إلى ساحة الطيران في ​بغداد​". واشارت المعلومات الى ان "رئيس الوزراء العراقي ​عادل عبد المهدي​ يتواصل مع ممثلي المتظاهرين للنظر في مطالبهم".



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