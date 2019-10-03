حمدوك: لن نتوانى في معاقبة من أزهقوا أرواح الأبرياء

أكد رئيس الوزراء ​السوداني​، ​عبد الله حمدوك​ "إننا لن نتوانى في معاقبة الجناة الذين أزهقوا أرواح الأبرياء وتقديمهم للمحاكمة العادلة"، مشيراً إلى أنه "في هذا اليوم الذي نوارى فيه الثرى أحد شهداء ثورة كانون الأول المجيدة، الشهيد، قصى حمدتو، والذي مع من قبله سطروا بدمائهم الطاهرة عهدًا جديدًا تسوده قيم السلام والعدالة".

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