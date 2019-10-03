شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قانون المحال العامة بعد إقراره من البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس 3 أكتوبر قانون المحال العام رقم 154 لسنه 2019 ، وذلك بعدما قرره مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال. وجاء القانون فى 34 مادة:

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