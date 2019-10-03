شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد يُدشن السبت المقبل المرحلة الثانية لمبادرة الوفد مع المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُلقي المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد خطابًا سياسيًا مهمًا، يوم السبت المقبل، في محافظة بورسعيد، يتناول فيه العديد من القضايا على الساحة

يأتي هذا الخطاب في مؤتمر جماهيري حاشد في إطار تدشين حزب الوفد المحطة الثانية من مبادرة الوفد مع المرأة بحضور لفيف من قيادات بيت الأمة، وأعضاء الحزب، ورموز وقيادات المحافظة وعدد من الشخصيات العامة

وقال الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، ورئيس مبادرة الوفد مع المرأة، إن المبادرة استقرت على أن تكون محافظة بورسعيد هي المحطة الثانية لانطلاق المبادرة، لتكون نقطة الانطلاق لتفعيلها من قلب مدن القناة، تقديرًا لدور المرأة وكفاحها الطويل داخل هذه المدن في ثورة 1919 ومواجهتها للاحتلال والعدوان الذي تعرضت له.

وأكد "الهضيبي" فى بيان ، أن مقرات حزب الوفد بمحافظة بورسعيد فتحت أبوابها، استعدادًا للحدث الكبير، مؤكدًا توافد الوفديين إلى المقرات للمساهمة في الفعالية، كما تزينت الميادين في المحافظة الباسلة والمحافظات المجاورة "دمياط – الاسماعيلية – السويس"، باللافتات والأعلام، احتفالًا بهذه المناسبة، واستقبالًا لزعيم حزب الوفد المستشار بهاء الدين أبو شقة.

وأشار رئيس مبادرة الوفد مع المرأة، إلى أنه من المنتظر أن تشهد فعاليات المبادرة في بورسعيد، حضور جماهيري كبير ومتنوع لم يسبق له مثيل في مصر، والذي تتعطش فيها المرأة للاهتمام وتسليط الأضواء على احتياجاتها، لافتًا إلى أن المبادرة ستشهد توزيع مشاريع صغيرة ومتوسطة ومستدامة للمرأة الوفدية والمصرية، تتناسب مع طبيعة إقليم القناة وظروفه

فيما أكدت الدكتورة أميرة أبو شقة، منسق عام مبادرة الوفد مع المرأة، أن المبادرة تهتم برصد كافة المشاكل التي تواجه المرأة والعمل على حلها بجانب تنفيذ خطة تهدف إلي تقديم العديد من الخدمات من شأنها أن تكون نواة حقيقية لمساعدة الأسرة بشكل عام وليس المرأة فقط

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وأضافت منسق عام المبادرة، أن دور المرأة في بناء المجتمع دورا مهما، فهي تقوم بتربية النشء وتصنع المستقبل، حيث تُعد المرأة الركيزة الأساسية للنهوض بالأمم؛ لذلك فإن الاهتمام بمشاكلها وحلها واجب وطني، لافتة إلي أن المرأة هي العمود الفقري للأسرة

وأوضحت أبو شقة ، أن المبادرة حققت نجاحا كبيرا في محافظة الغربية، حيث تم تقديم العديد من المساعدات العينية للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة لتكون بداية لمستقبل مشرق، مشيرة إلي أن أهداف المبادرة تتماشي مع الرؤية العامة للدولة المصرية والتي تهدف إلي تمكين المرأة المصرية اقتصاديا وسياسيًا واجتماعيًا للمساهمة في حل جميع المشكلات التي قد تواجها في مسيرتها المقدسة نحو بناء مستقبل أفضل .

يذكر أن "مبادرة الوفد مع المرأة" كانت قد انطلقت منذ الشهر الماضي، خلال مؤتمر جماهيري حاشد بمحافظة الغربية، في إطار مبادرات حزب الوفد لدعم الوفد للدولة المصرية لبناء دولة عصرية حديثة، حيث تم توقيع عدد من البروتوكولات مع الهيئات والجهات المسئولة في الدولة، وتوزيع عدد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لدعم المرأة المعيلة بالمحافظة.

وكان المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد قد أشار إلى حرصه على دعم الدولة الوطنية المصرية، من خلال الاهتمام الكامل بدور المرأة المصرية، إيمانا منه بدور المرأة الفعال في المجتمع والحياة السياسية.