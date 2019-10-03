شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء.. "تعليم البرلمان" تناقش تقريرها عن تعديلات قانون إنشاء مدينة زويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامى هاشم رئيس اللجنة، اجتماعا يوم الاثنين المُقبل لاستعراض مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادى الخامس.

وتعقد اللجنة اجتماعين فى اليوم التالى، الثلاثاء، الاجتماع الأول لاستكمال مناقشة خطة عمل اللجنة وملاحظات النواب عليها وإقرارها، والثانى لمناقشة عدد من تقارير اللجنة وهى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، ومكاتب لجان الصناعة والشئون الاقتصادية والدفاع والأمن القومى والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون "المترولوجيا".

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بالإضافة إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل إدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها الثانى يوم الثلاثاء تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.