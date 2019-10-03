شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية البرلمان" تناقش الاثنين المقبل خطة عمل اللجنة بدور الانعقاد الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير ، رئيس اللجنة، اجتماعا الإثنين المُقبل لمناقشة مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادى الخامس.

كما تعقد اللجنة اجتماعا آخر يوم الثلاثاء وذلك لعرض ومراجعة الموضوعات التى سبقت إحالتها إلى اللجنة (مشروعات القوانين) فى دور الانعقاد العادى الرابع، ولم يتسن للجنة الانتهاء من مناقشتها.

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وكان المهندس أحمد سمير ، قد نجح فى حسم انتخابات رئاسة لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس بعد تفوقه على منافسه النائب عمرو الجوهرى بفارق 18 صوتا، حيث حصل سمير على 23 صوت مقابل 5 أصوات للنائب عمرو الجوهرى.

فيما فاز كلا من النائبى أشرف العربى ، ومحمد على عبد الحميد، بمنصبى وكيلى اللجنة، وحصل النائب فخرى طايل على منصب أمين سر اللجنة، بالتزكية، وهو نفس تشكيل مكتب اللجنة الذى كانت عليه بدور الانعقاد الماضى.