شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد: الحكومة تُولى اهتماما كبيرا بتنمية الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور خالد محمد قنديل رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب، فى بيانه الصادر اليوم، بخطه الحكومة التى تُولى أهمية كبيرة لتنمية محافظات الصعيد لإحداث تنمية حقيقة ملموسة وسريعة يشعر بها المواطنين تنعكس على تحسين جودة حياتهم وتوفر لهم فرص العيش اللائق والكريم.

وأكد قنديل على أن اهتمام الدولة بالصعيد خطوة مهمة ومميزة بعد ما عانى من اهمال في عهود سابقة، كما يٌعد تخصيص الحكومة لمبلغ 3.82 مليار جنيه موزعة قطاعيا لمحافظة الوادى الجديد، وتتوزع على مشروعات التعليم ، الكهرباء، طرق، وإجراء عدد من الإصلاحات يثبت جدية الخطوات التنموية.

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وأكد قنديل في بيان له أن توجه الحكومة لإحداث تنمية حقيقية بصعيد مصر يظهر جليا فى إجمالى الاستثمارات الحكومية الموجهة لتنمية الصعيد بحوالى 31.2 مليار جنيه خلال العام الجارى، بزيادة تناهز 22% مقارنه بالعام السابق، وتمول الخزانة العامة نسبة 88% من هذه الاستثمارات بقيمة تقدر بنحو 27.6 مليار جنيه.