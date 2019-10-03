برلمانى: التحسن المستمر بقطاع السياحة يثبت سير مصر فى الاتجاه الصحيح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب مصطفى الكمار، عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، إن ارتفاع إيرادات السياحة بقيمة 2.7 مليار دولار، يكشف حجم التطور الذى شهده هذا القطاع فى السنوات القليلة الماضية.
وأضاف الكمار أن قطاع السياحة يعد أحد أهم القطاعات التى ينعكس أى تحسن فيها على الاقتصاد المصرى بشكل عام، لافتا إلى أن استقراره ونجاحه انعكاس طبيعى للاستقرار الأمنى والسياسى الذى تشهده مصر .
وأشار نائب شبين القناطر إلى أنه وفقا لآخر بيانات أصدرها البنك المركزى فإن قطاع السياحة حقق فائضًا فى ميزان المدفوعات بقيمة 1.7 مليار دولار، مما حد من العجز الكلي المحقق خلال النصف الأول من ذات العام، وكان العجز الكلي المحقق خلال النصف الأول من العام المالي الجاري سجل نحو 1.7 مليار دولار.
وأوضح الكمار أن هذا التطور سيجعل مصر أحد أكثر الدول تطورا فى مجال السياحة على مستوى شمال أفريقيا، مشيرًا إلى أن هذا القطاع شهد تحسنا ملحوظا ونموا كبيرا بشهادة المؤسسات الدولية ، وعلى رأسها المجلس الدولى للسياحة والسفر.
وتابع:"تحسن مؤشرات ومستوى القطاع فى تزايد مستمر على مدار سنتين وهو ما يثبت أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح وأن إجراءات الإصلاح الاقتصادى والأمنى والسياسى تؤتى ثمارها على أهم القطاعات الاقتصادية .
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