"المصريين الأحرار " بالوادى الجديد ينظم ندوة عن مخاطر الإرهاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت أمانة حزب المصريين الأحرار بالوادى الجديد مبادرة "وعيك يحميها"، للحديث عن دور الفرد لحماية البلاد، وذلك فى إطار خطة التدريب والتثقيف للحزب تحت رعاية الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وإشراف أسعد فرح أمين المحافظة.
وبدأت أولى فاعليات المبادرة بمقر الحزب بالمحافظة، بحضور عدد من قيادات وأعضاء الحزب، وحاضرها العقيد متقاعد بدر الدين مرزوق.
ودار الحديث عن فترة الإخوان ومحاولة إسقاط الدولة المصرية وبعد ثورة 30 يونيو وانطلاق مصر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والانطلاقة القوية من الناحية الاقتصادية ومحاربة الفساد وبناء المدن الجديدة للقضاء على العشوئيات والقضاء على فيروس c.
وتحدث العقيد بدر الدين مرزوق، عن حرب الإرهاب فى مصر وخاصة سيناء، و الحملة الشرسة التى تشنها المنظمات الحقوقية الممولة من أعداء الوطن والحروب الإلكترونية والجيل الخامس.
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