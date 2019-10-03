شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: مبادرة «بيت الأمة» تأتى فى إطار اهتمام الدولة بدور المرأة المجتمعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس حمدى قوطة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس اللجنة النوعية للصناعة والتجارة بالحزب، أن مبادرة «الوفد مع المرأة» التى أطلقها الحزب، تأتى فى إطار اهتمام القيادة السياسية بالمرأة وبإيمان الوفد بدورها المجتمعي الفعال وما تحملته من أعباء خلال العهود الماضية لدعمها لأمن واستقرار الوطن والعبور به إلى بر الأمان .

وقال «قوطة» فى بيان له اليوم، لا يمكن أن نغفل الدور الوطنى الذى لعبته المرأة المصرية عبر التاريخ، مؤكدا أن الحديث عن دور المرأة فى بناء المجتمع كبير وعظيم، وأن مساندتها وتكريمها فى الوقت الراهن أقل ما يمكن أن نقدمه لها.

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وأشار رئيس صناعة الوفد، إلى أن اللجنة التنسيقية بالحزب انتهت من استعداداتها لتدشين مبادرة "الوفد مع المرأة" فى بورسعيد فى حلقتها الثانية بعد غدا السبت، وذلك تتفيذا لتوجيهات المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب، ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب بضرورة التواصل مع المواطنين والاستماع لهم والعمل علي حل مشاكلهم.

وأوضح "قوطة" إلى أن فعاليات المبادرة تتركز على التفاعل مع قضايا المرأة واهتماماتها، وتنقسم إلى شقين، الأول: "التكافل مع المرأة المعيلة" وذلك من خلال اقامة مشروعات تتميز بالتنمية المستدامة والمساعدة بمشروعات سيتم متابعتها من خلال لجان متخصصة بلجان الوفد فى كل المحافظات"، فيما يهتم الشق الثانى بـ"تثقيفها وتوعيتها بأهمية دورها الفعال فى المجتمع".