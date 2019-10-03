محافظ جنوب سيناء يكرم "شهود والحلبي" في الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد

كرّم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، عقب الندوة التثقيفية والتي نظمتها المحافظة بقاعة المؤتمرات بمناسبة الذكرى 46 لانتصارات أكتوبر، اللواء ناجي شهود، الخبير الأمني والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، واللواء الدكتور طيار هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، على اهتمامهم وتلبيتهم لدعوته بإلقاء محاضرة لأبناء المحافظة وطلبة وطالبات المدارس والمعاهد والجامعات بالمحافظة، عن دور القوات المسلحة والشعب المصري في انتصار أكتوبر 1973 والذي تحتفل به المحافظة بدرع محافظة جنوب سيناء.

وقدم اللواء ناجي شهود، واللواء الدكتور طيار هشام الحلبي، الشكر لمحافظ جنوب سيناء على دعوتهم لحضور احتفالات أكتوبر كل عام بالمحافظة.