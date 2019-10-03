البنك العربي يخفض الفائدة 1% على حساب التوفير بعد قرار المركزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال المصري:
قال مسؤول خدمة العملاء في البنك العربي، إن البنك قرر خفض الفائدة 1% على حساب التوفير والشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت تماشيا مع قرار البنك المركزي.
وكان البنك المركزي، قرر خفض أسعار الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي.
وخفض البنك الشهادة ذات العائد الثابت ذات آجال 3 سنوات إلى 11% مقارنة 12% سنويا سابقا، ويتم احتساب العائد يوميا ويصرف شهريا.
وتراجعت الفائدة على الشريحة الأولى في حساب التوفير التي تبدأ من 50 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه لتصبح 6.5% بدلا من 7.5%، وانخفضت الفائدة على الشريحة الثانية من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه اتسجل 7.5% مقابل 8.5%.
وهبطت الفائدة على الشريحة الثالثة التي تبدأ من مليون جنيه إلى 3 ملايين جنيه إلى 8.5% مقابل 9.5%، كما انخفضت الفائدة على الشريحة الرابعة من 3 ملايين جنيه إلى أكثر لتصبح 9.5% مقارنة 10.5%.
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