مسلحون يستهدفون جمعًا من الليبيات أمام بنك في ترهونة

استهدف مسلحون مرتزقة جمعًا من النساء الليبيات، اليوم الأربعاء، في هجوم على مصرف الداون بمدينة ترهونة جنوب شرق العاصمة طرابلس.
وقالت مصادر اعلامية ليبية إن 6 مسلحين مرتزقة أفارقة وعددهم 6 فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة وقذائف ”آر بي جي“ باتجاه مصرف الداون مما أدى إلى إصابة العديد من النسوة اللواتي كن يقفن في طابور أمام المصرف.
وأضافت المصادر أن قوة من اللواء التاسع التابع للجيش الوطني حاصرت المسلحين وتعاملت معهم وقتلت عددًا منهم وأسرت أحدهم من الجنسية الأفريقية، فيما فر آخرون وتجري حاليًا ملاحقتهم، كما قتلت أحد المتآمرين الذين يعتقد أنه من أدخل المرتزقة إلى ترهونة عن طريق مدينة مسلاته.
وشهدت ترهونة استقرارًا حذرًا بعد التعامل مع هذه الحادثة فيما انتشرت نقاط تفتيش للجيش في أنحاء المدينة.
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