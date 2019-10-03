رئيس وزراء العراق يزور مقر قيادة عمليات بغداد

زار رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، مقر قيادة عمليات بغداد. وقال مكتب رئيس الوزراء - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - إن "عبد المهدي زار مقر قيادة عمليات بغداد برفقة ياسين الياسري وزير الداخلية ونجاح الشمري وزير الدفاع". "عبد المهدي زار مقر قيادة عمليات بغداد برفقة ياسين الياسري وزير الداخلية ونجاح الشمري وزير الدفاع".

وأضاف البيان أن الزيارة جاءت للاطلاع على الأوضاع في العاصمة.

يأتي هذا مع تصاعد التوتر في اليوم الثالث من الاحتجاجات التي اتسعت رقعتها لتشمل معظم مدن جنوب العراق، وذلك للمطالبة بتحسين ظروف المعيشة وتأمين فرص عمل إضافية للشباب.

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