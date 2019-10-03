البحرين وبريطانيا تبحثان سبل مكافحة الإرهاب

بحثت البحرين وبريطانيا، اليوم الخميس، سبل مكافحة الإرهاب وضمان أمن واستقرار المنطقة والملاحة البحرية فيها.

وأكدت رئيسة مجلس النواب فوزية زينل - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية - أن موقف البحرين والمملكة المتحدة هو موقف واحد ومتعاون، ويشهد تنسيقًا

مستمرًا لمكافحة الإرهاب، خلال لقائها بالمنامة عضو مجلس اللوردات البريطاني اللورد جورج روبرتسون.



واستعرض الجانبان، سبل تعزيز التعاون البرلماني المشترك، والقضايا المشتركة بين البلدين، وتطوير كافة مجالات التنمية المستدامة، وزيادة فرص

الاستثمار.



وأشاد روبرتسون بما تحققه البحرين من تقدم وتطور وعمق العلاقات البحرينية البريطانية والتعاون البارز في مختلف المجالات، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز أمن واستقرار البحرين، ورفض التدخل في شئونها الداخلية، وأهمية التعاون البرلماني بين مجلس النواب ومجلسي العموم واللوردات، وتبادل الخبرات والزيارات ولجان الصداقة المشتركة، وتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الدولية.