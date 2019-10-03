أكد سفير بريطانيا في بيروت كريس رامبلنج، أن بلاده تدعم الشعب اللبناني في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان حاليًا.
جاء ذلك في تصريح أدلى بهالسفير البريطاني، أثناء قيامه بجولة في مدينة صيدا (جنوبي لبنان) لتفقد المشروعات وبرامج التنمية التي تساهم بلاده في تمويلها والتي تشمل مجالات اقتصادية والتنمية والتعليم والحفاظ على التراث، بحضور رئيس الكتلة النيابية لـ (تيار المستقبل) النائبة بهية الحريري.
من جانبها، أعربت رئيس كتلة المستقبل النيابية عن تقديرها الكبير لدور المملكة المتحدة في دعم لبنان على كافة الأصعدة.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير بريطانيا ببيروت: ندعم لبنان في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.