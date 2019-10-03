سفير بريطانيا ببيروت: ندعم لبنان في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة

أكد سفير بريطانيا في بيروت كريس رامبلنج، أن بلاده تدعم الشعب اللبناني في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان حاليًا.

جاء ذلك في تصريح أدلى به

السفير البريطاني، أثناء قيامه بجولة في مدينة صيدا (جنوبي لبنان) لتفقد المشروعات وبرامج التنمية التي تساهم بلاده في تمويلها والتي تشمل مجالات اقتصادية والتنمية والتعليم والحفاظ على التراث، بحضور رئيس الكتلة النيابية لـ (تيار المستقبل) النائبة بهية الحريري.



من جانبها، أعربت رئيس كتلة المستقبل النيابية عن تقديرها الكبير لدور المملكة المتحدة في دعم لبنان على كافة الأصعدة.