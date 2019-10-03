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المعلم يتوعد قوات سوريا الديمقراطية في حال تعاونها مع واشنطن

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حذّر وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، "قوات سوريا الديمقراطية" ذات الغالبية الكردية من التعاون مع الولايات المتحدة، متوعدًا إياها بالعقاب على ذلك.


وقال المعلم، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الخميس إن الحكومة السورية تتعامل مع "قسد"، علي أنهم مواطنون سوريون، مؤكدا

أنه "ستتم محاسبة من يتعاون منهم مع الولايات المتحدة الأمريكية".


وأعرب وزير الخارجية السوري عن قناعته بضرورة أن تعود المنطقة الخاضعة لـ"قسد" منذ أن حررتها من تنظيم "داعش" بدعم من الغرب، إلى سيطرة

حكومة دمشق، داعيا الأكراد إلى "عدم التوهم بالوعود الأمريكية".


يذكر أن وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، أتهم الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا بانتهاك سيادة الأراضي السورية، عبر إنشاء ما يسمى المنطقة الآمنة داخل الأراضي دون موافقة الحكومة السورية ، مؤكدا أن أي قوات أجنبية موجودة دون طلب الحكومة تعتبر قوات احتلال وعليها الانسحاب فورا .

 

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