تعرف على عادل عبدالمهدي الذي يطالبه العراقيون بالاستقالة

لا تزال التظاهرات قائمة في المدن والشواع العراقية لليوم الثالث على التوالي، رغم فرض رئيس وزرائها، عادل عبدالمهدي، حظراً كاملاً على التجول في بغداد إلى أجل غير مسمى.

واندلعت تظاهرات العراقيين أول أمس، الثلاثاء، ضد الفساد الحكومي والبطالة ورفض عزل القائد العسكري عبدالوهاب الساعدي، قائد جهاز مكافحة الإرهاب،الذي كان له دور في مواجهة التنظيم الإرهابي داعش في بلاده، بالإضافة إلى المطالبة باستقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.

ونرصد في هذا التقرير، أبرز المعلومات عن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي الذي يطالبه العراقيون بالاستقالة..

ولد عادل عبدالمهدي، في بغداد عام 1942، ويبلغ من العمر 77،

كان والده قد شغل منصب وزاري في عهد الملك فيصل الأول في عشرينيات القرن الماضي.

وانضم إلى حزب البعث في 1959، إلا أنه تركه في العام 1963.

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حصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة بغداد عام 1963، وحصل على الماجستير في العلوم السياسة من المعهد الدولي للإدارة العامة بباريس عام 1970.

وبعدها حصل على الماجستير في الاقتصاد السياسي في جامعة بواتيه بفرنسا أيضًا عام 1972.

وانضم عادل عبدالمهدي للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وأصبح ممثلا له في

المحافل، وذلك بعد وصول الخميني إلى السلطة في إيران.

وبعد سقوط نظام الرئيس الأسبق صدام حسين عام 2003، أصبح عضوًّا في مجلس الحكم المؤقت الذي شكلته القيادة العسكرية الأمريكية بعد عام 2003.

وتم تعيينه لفترة وزيرًا للمالية في الحكومة الانتقالية، ثم أصبح نائبًا لرئيس الجمهورية بعد أول انتخابات متعددة الأحزاب في العراق عام 2005.

في عام 2014، عين عادل عبدالمهدي وزيرًا للنفط في حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي يخلفه اليوم، لكنه استقال من منصبه في 2016.

وفي ظل التظاهرات والاحتجاجات الحالية للعراقيين، التي وصل عدد القتلى فيها وفقًا لمفوضية حقوق الإنسان، إلى 15 قتيلاً في تظاهرات المدن العراقية بينهم شرط، عقد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، جلسة طارئة لمجلس الأمن الوطني لمناقشة تداعيات الاحتجاجات الشعبية.